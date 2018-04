Rodzinne przedsiębiorstwa muszą rozliczać się według niekorzystnych zasad

fot: ARKADIUSZ ZIOLEK/ EASTNEWS

Dziecko, które przejmuje firmę po rodzicach, nie może rozliczyć jej w kosztach i płaci wyższy podatek. Przepis obowiązuje od stycznia i choć rząd obiecywał jego zmianę, to projekt utknął w Sejmie.

Skarbówka wydaje już interpretacje, w których zakazuje rozliczania w podatkowych kosztach darowanego i odziedziczonego majątku - pisze "Rzeczpospolita".

Dziennik opisuje przykład przedsiębiorcy prowadzącego hotel, który dostał dwa lata temu od ojca. Nowy właściciel kontynuował amortyzację, zaliczając odpisy do kosztów podatkowych. Powoływał się tu m.in. na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że nie można zmieniać reguł gry w jej trakcie, by nie naruszyć zaufania obywatela do państwa.

Interpretacja skarbówki jest jednak jednoznaczna: w takim przypadku od tego roku nie można rozliczać kosztów.

Wprowadzenie zakazu rozliczania w kosztach majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie, który obowiązuje od początku roku, resort finansów uzasadniał koniecznością ograniczenia optymalizacji podatkowej.

